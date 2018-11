Slovenska podjetja zadovoljna s predstavitvijo trgovcu Rewe v Avstriji

Dunaj/Ljubljana, 30. novembra - Predstavniki 30 slovenskih podjetij, ki so v četrtek v okviru Dneva slovenskih dobaviteljev svoje izdelke predstavili trgovski skupini Rewe v Avstriji, so bili s predstavitvijo zadovoljni. Zadovoljstvo so izrazili tudi v Rewe, kjer so poudarili, da je predstavitev utrla pot za prihodnja partnerstva s Slovenijo.