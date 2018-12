V Ljubljani sobotna dežurna služba za odrasle od danes le v eni enoti

Ljubljana, 1. decembra - V Zdravstvenem domu Ljubljana od danes sobotne dežurne službe za odrasle ne bodo več izvajali v enoti Metelkova, temveč le še v enoti splošne nujne medicinske pomoči na Bohoričevi ulici. V UKC Ljubljana so opozorili, da to zanje pomeni priliv 100 ali več bolnikov, in to ravno v času pričakovanega povečanja okužb dihal, zato so predlagali zamik.