Policija si želi slišati oceno ljudi o njenem delu

Ljubljana, 1. decembra - Policija je na spletni strani objavila poziv k sodelovanju v anketi o zadovoljstvu z delom slovenske policije. Kot so zapisali, ugodni statistični podatki niso edini dokaz njihove uspešnosti, pač pa so uspešni toliko, kolikor so z njihovim delom zadovoljni ljudje. Zadnjo raziskavo so opravili v letu 2016, takrat so bile ocene relativno dobre.