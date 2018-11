Po propadlih pogajanjih Bruselj predstavil nov predlog proračuna EU za leto 2019

Bruselj, 30. novembra - Evropska komisija je danes predstavila nov predlog proračuna EU za prihodnje leto. To je morala storiti, ker so propadla pogajanja Evropskega parlamenta in članic EU na podlagi njenega prvega predloga. V Bruslju so ob tem poudarili, da je to novi predlog za zagotovitev rasti, solidarnosti in varnosti v Evropi in drugod.