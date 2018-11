Evropske borze končale neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 30. novembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP previdni v pričakovanju srečanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Analitiki menijo, da lahko pride tako do rešitve trgovinskega spora kot do dodatne zaostritve.