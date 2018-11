Vreme ogroža izvedbo moškega smuka v Beaver Creeku, v Lake Louisu brez sprememb

Beaver Creek, 30. novembra - Prirediteljem moških tekem za svetovni pokal v Beaver Creeku v ameriški zvezni državi Kolorado velike preglavice dela vreme. Zaradi sneženja so izpeljali le en trening smuka od treh predvidenih, prav tako so bili prisiljeni smuk s sobotnega prestaviti na današnji termin. Nazadnje pa so za več kot pol kilometra skrajšali smukaško progo.