Newyorške borze neenotno

New York, 30. novembra - Tečaji delnic na borzah v New Yorku se v začetnem delu današnjega trgovanja gibljejo neenotno, indeksa Dow Jones in S&P 500 sta malenkost v rdečem, indeks Nasdaq malenkost v zelenem. Vlagatelji čakajo na srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.