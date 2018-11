Na ministrstvu ob začetku sojenja Mercu poudarili ničelno toleranco do nasilja

Ljubljana, 30. novembra - Na ministrstvu za izobraževanje so ob začetku sojenja nekdanjemu ravnatelju OŠ Prule Dušanu Mercu zaradi domnevno nezakonite prepovedi vstopa v šolo devetošolcema, ker sta pred tem spolno nadlegovala sošolki, izpostavili ničelno toleranco do nasilja. Ko pride do nasilja, je treba takoj ukrepati, šola mora žrtev nasilja zaščititi, so poudarili.