Pahor: Nič o invalidih brez invalidov

Brdo pri Kranju, 30. novembra - Predsedniki republike, DZ in vlade, Borut Pahor, Dejan Židan in Marjan Šarec so gostili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij ob dnevu invalidov. Navzočnost vseh treh najvišjih predstavnikov oblasti sporoča pripravljenost slediti sporočilu konvencije o pravicah invalidov, da se o invalidih nič ne odloča brez invalidov, je dejal Pahor.