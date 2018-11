Rusija za odpoved srečanja Putina in Trumpa krivi notranjo politiko ZDA

Moskva, 30. novembra - Notranja politika ZDA je po oceni ruskega zunanjega ministrstva glavni razlog za odpoved srečanja predsednikov Rusije in ZDA, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa ob robu vrha skupine G20 v Argentini. Ob tem so zavrnili pojasnilo ZDA, da je za odpoved srečanja kriv incident med Ukrajino in Rusijo v Kerški ožini, piše nemška tiskovna agencija dpa.