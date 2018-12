Rojstni dan praznuje princ teme Ozzy Osbourne

London, 3. decembra - Angleški glasbenik Ozzy Osbourne, znan tudi kot princ teme, danes praznuje 70 let. Osbourne je zaslovel kot pevec Black Sabbath, a so ga zaradi težav z raznimi odvisnostmi iz nje izključili in podal se je na uspešno samostojno pot. Glede starosti ga najbolj teži, da ob njem ni več dobrih prijateljev, sicer pa še naprej počne, "kar mu paše".