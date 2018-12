Občini Črna na Koroškem donacija 7250 sadik gozdnih dreves

Črna na Koroškem, 1. decembra - V občini Črna na Koroškem sta zadnja dva vetroloma, ki sta pustošila decembra lani in oktobra letos, poškodovala in uničila večje površine gozda. V pomoč pri obnovi gozda bo občini in občanom tudi 7250 sadik gozdnih dreves, ki jim jih podarja Prva osebna zavarovalnica. Simbolična predaja donacije bo drevi v Črni v okviru Miklavževega koncerta.