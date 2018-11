Na odboru za obrambo do nakupa 38 oklepnikov kritični le v Levici

Ljubljana, 30. novembra - V razpravi o nakupu 38 oklepnikov 4x4 oshkosh na seji odbora DZ za obrambo sta bila do nakupa omenjenih vozil kritična le poslanca Levice. Poudarila sta, da Slovenija ni vojaško ogrožena in da bi lahko ta denar namenili za socialne transferje. Drugi poslanci pa so opozorili na zaskrbljujoče varnostne razmere v svetu in na potrebo po nakupu.