Na avstrijskem Štajerskem danes zasedanje slovensko-štajerskega odbora

Gradec/Ljubljana, 30. novembra - Na avstrijskem Štajerskem je bilo danes 5. zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Štajerska, ki sta mu sopredsedovala minister za zunanje zadeve Miro Cerar in deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöfer. Na zasedanju sta Slovenija in avstrijska Štajerska sprejeli skupno izjavo, v kateri so med drugim opredelili nadaljnje sodelovanje.