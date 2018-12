Spletni nakupi odslej brez blokad in diskriminacije

Bruselj, 3. decembra - Po vsej EU začenjajo danes veljati nova pravila spletnega nakupovanja. Z odpravo neupravičenega geografskega blokiranja Evropejcem ni treba več skrbeti, da ne bodo mogli opraviti spletnega nakupa le zaradi tega, ker oni ali njihova kreditna kartica prihajajo iz druge države. Kjerkoli v EU so, imajo dostop do nakupa blaga in storitev prek spleta.