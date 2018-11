Ljubljana, 30. novembra - Zdravstveni inšpektorat je bil obveščen, da so bili Nuby Otroški krožniki različnih motivov, ki so bili že odpoklicani iz prodaje v podjetju Mueller Drogerija zaradi previsoke migracije melamina, dostavljeni tudi podjetju Baby Center. Podjetje Baby Center zato prosi, da izdelka ne uporabljajo in naj ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.