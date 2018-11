Čebaškova, Fabjanova in Lampičeva izpadle v četrtfinalu v Lillehammerju

Lillehammer, 30. novembra - Na sprinterski tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v Lillehammerju so v finalu nastopile kar štiri Švedinje, zmagala je Jonna Sundling pred Stino Nilsson (+0,34) in Američanko Sadie Bjornsen (3,03). Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič so izpadle v četrtfinalu na 1,3 km v prosti tehniki, Slovenci pa so obtičali v kvalifikacijah.