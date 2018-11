Slovenci vse več zapravljamo za decembrska praznična darila

Ljubljana, 30. novembra - Potrošniki v Sloveniji porabimo decembra v trgovinah več denarja kot v katerem drugem mesecu, povečuje se količina prazničnih nakupov in spletna prodaja, ugotavljajo statistiki. Med izdelki, ki se znajdejo na vrhu seznama daril, prevladujejo igrače, sladkarije, parfumi in peneče vino, ta čas leta pa so v ospredju tudi voščilnice.