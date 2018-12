Mineva 95 let od rojstva operne dive Marie Callas

New York, 2. decembra - Pred 95 leti se je v New Yorku rodila Maria Callas, za mnoge največja operna pevka 20. stoletja. Slovela je po izjemni izrazni moči, pevski tehniki ter interpretativni raznovrstnosti. Njen repertoar je obsegal več kot 40 sopranskih vlog, bila je cenjena interpretka Norme, Tosce in Medeje. Leonard Bernstein jo je imenoval kar operna biblija.