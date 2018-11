Sindikat upokojencev: Stroškov višjih plač v domovih za starejše se ne sme prevaliti na stanovalce

Ljubljana, 30. novembra - Sindikat upokojencev Slovenije je na predsednika vlade Marjana Šarca naslovil javno pismo, v katerem nasprotuje prevalitvi stroškov dogovorjenih višjih plač za zaposlene v javnem sektorju in s tem tudi v zdravstveni in socialni dejavnosti na stanovalce domov za starejše in plačnike pomoči na domu.