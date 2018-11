Globalna blaginja na doslej najvišji ravni, Slovenija na 18. mestu

London, 30. novembra - Globalna blaginja je dosegla najvišjo raven doslej, ugotavlja londonski inštitut Legatum, ki zadnjih 12 let izračunava indeks globalne blaginje. A ta think-tank opozarja tudi na nazadovanje varnosti v svetu in izpostavlja, da se razkol med državami na vrhu in repu indeksa povečuje. Slovenija se med 149 državami na indeksu uvršča na 18. mesto.