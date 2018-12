Začenja se praznični Advent v Zagrebu

Zagreb, 1. decembra - S prižiganjem praznične svečke ob vodnjaku na osrednjem zagrebškem trgu bana Josipa Jelačića se bo danes začel praznični Advent v Zagrebu, ki bo potekal do 6. januarja 2019. Poleg številnih prazničnih sejemskih prireditev so za vse obiskovalce in Zagrebčane vsak konec tedna zagotovili brezplačni mestni javni prevoz.