Evropske borze pesimistično zrejo v Argentino

London, 30. novembra - Pred začetkom vrha držav G20 v Buenos Airesu so vlagatelji na pomembnejših borzah v Evropi zadržani z nakupi in indeksi se znižujejo. Z napetostjo čakajo predvsem na srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Možno je vse: od rešitve trgovinskega spora do dodatne zaostritve, ugibajo analitiki.