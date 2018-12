Hugh Jackman napovedal svetovno turnejo

Los Angeles, 1. decembra - Avstralski igralec in pevec Hugh Jackman je na krilih uspeha muzikala Največji šovmen, v katerem je zaigral v vlogi najbolj znanega šovmena na svetu P.T. Barnuma, za prihodnje napovedal svetovno turnejo. Poimenoval jo je The Man. The Music. The Show, na njej pa bo predstavljal bo pesmi iz Največjega šovmena in Nesrečnikov.