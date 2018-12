Slovenski ilustratorji vabijo na Vodnikovo domačijo

Ljubljana, 1. decembra - Na Vodnikovi domačiji v Šiški bodo ob 17. uri odprli 4. decembrski sejem ilustracije. Na njem bo do 29. decembra mogoče kupiti dela 28 ilustratorjev in ilustratork tako starejše kot mlajše generacije. Na voljo bodo tako dostopnejši odtisi kot originali, ter tudi različni izdelki z ilustracijami, kot so magneti, priponke, voščilnice in koledarji.