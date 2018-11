Žiher hiše z novo proizvodno halo v Ormožu

Ormož, 30. novembra - Podjetje Žiher hiše, ki zaposluje okoli 90 ljudi in se ukvarja z gradnjo montažnih hiš, danes zaradi rasti podjetja in povečanega obsega dela v Ormožu odpira novo proizvodno halo. Kot so za STA pojasnili v podjetju, je naložba vredna 1,7 milijona evrov, za njo so zagotovili polovico lastnega denarja, ostalo so financirali s kreditom.