NUK bogatejši za pismo vojaka in matematika Jurija Vege

Ljubljana, 30. novembra - Rokopisna zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) je bogatejša za izvirno pismo barona Jurija Vege iz leta 1795, ki so ga 11. julija letos kupili na dražbi londonske avkcijske hiše Christie's. Pismo je nastalo v zelo turbulentnem, a za Vego ključnem obdobju, ko je bil v središču evropske in svetovne matematike.