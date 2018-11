Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 30. novembra - Danes bo v zahodni Sloveniji in v višjih legah precej koprenaste oblačnosti. Drugod se bo večinoma zadrževala nizka oblačnost, ki se bo ponekod občasno trgala. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem od 4 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.