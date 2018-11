Azijske borze pred srečanjem voditeljev ZDA in Kitajske neenotno

New York/Tokio, 30. novembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Medtem ko so se v Hongkongu in Tokiu okrepili, so se v Sydneyju in Seulu znižali. Vlagatelje so razočarali podatki iz kitajske industrije, poleg tega z negotovostjo čakajo na srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, pravijo analitiki.