Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 11.)

Ljubljana, 29. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim napovedale drugi krog lokalnih volitev. Pisale so tudi o začetku sojenja v zadevi Gratel, kjer se ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću očita prejemanje podkupnine. Poročale so, da je generalmajorka Alenka Ermenc nastopila funkcijo načelnice Generalštaba Slovenske vojske.