Moskovska veleblagovnica GUM praznuje 125 let.

Moskva, 2. decembra - Čeprav je eden najbolj obiskanih krajev v ruski prestolnici, pa si nakup v najbolj razkošni veleblagovnici v Rusiji komajda lahko privošči kakšen državljan. Tik ob Kremlju in Rdečem trgu, simbolu komunizma, že natanko 125 let stoji moskovska veleblagovnica GUM - priljubljena kot še nikoli doslej. Odprli so jo 2. decembra 1893.