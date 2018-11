Maribor, 29. novembra - Svojci pogrešajo Alenko Špringer iz Maribora, ki je neznano kam odšla danes dopoldne. Pogrešana je suhe postave in visoka 172 centimetrov. Ima rjavo-zelene oči in daljše kostanjevorjave lase, ki so speti v čop. Oblečena je bila v roza majico s kratkimi rokavi in trenirko modre barve, so sporočili iz Policijske postaje Maribor II.