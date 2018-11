Evropske borze večinoma navzgor; cenejša nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 29. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Analitiki so sicer po strmi sredini rasti v ZDA pričakovali še višjo rast tudi na stari celini. Znaki presežne ponudbe so spet pocenili nafto, tečaj evra pa se je zvišal.