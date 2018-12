Mala in srednje velika podjetja v EU še naprej z močno rastjo

Bruselj, 1. decembra - Preporod malih in srednje velikih podjetij (MSP) v EU od začetka krize se je lani nadaljeval in kaže, da se bo tudi v prihodnje, ugotavlja Evropska komisija. Ta podjetja so v obdobju 2008-2017 znatno prispevala k okrevanju in nato k rasti celotnega gospodarstva EU.