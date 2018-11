Francija zavrnila nemški predlog o odpovedi mandatu stalne članice VS ZN

Pariz, 29. novembra - Francija je danes odklonilno odgovorila na sredin predlog nemškega finančnega ministra Olafa Scholza, da bi se Francija odpovedala stalnemu sedežu v Varnostnemu svetu Združenih narodov in ga prepustila Evropski uniji. Francosko zunanje ministrstvo je ob tem sporočilo, da podpirajo reformo VS ZN z dodatnimi stalnimi članicami VS ZN.