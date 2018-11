Iz Bruslja 573 milijonov evrov za evropske raziskovalce

Bruselj, 29. novembra - Evropski raziskovalni svet bo 291 vrhunskim raziskovalcem in raziskovalkam v Evropi namenil 573 milijonov evrov podpore, da bodo lahko utrjevali svojo samostojno raziskovalno pot. Prejemniki bodo s sredstvi lažje oblikovali svoje ekipe in izvedli projekte z daljnosežnimi učinki, so danes sporočili v Bruslju.