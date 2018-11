Tin Kampl novi v. d. direktorja urada za mladino

Ljubljana, 29. novembra - Vlada je razrešila Roka Primožiča s položaja direktorja urada za mladino, na mesto vršilca dolžnosti direktorja pa imenovala Tina Kampla, so sporočili po seji vlade. Kampl bo funkcijo nastopil 1. decembra, in sicer za čas do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev.