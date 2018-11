V Plečnikovi hiši ameriškemu glasbeniku Kanyeju Westu podarili knjigi

Ljubljana, 29. novembra - V Plečnikovi hiši so ameriškemu glasbenemu zvezdniku in modnemu oblikovalcu Kanyeju Westu, ki je na svojem Twitter profilu objavil naslovnico knjige o arhitekturi slovitega Jožeta Plečnika, pripravili paket. Vanj so poleg dveh novih knjig o Plečnikovem delu priložili darilni bon za obisk Plečnikove hiše.