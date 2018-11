Predsednik hrvaškega novinarskega društva nazaj na HRT, a potem suspendiran

Zagreb, 29. novembra - Hrvaška radiotelevizija (HRT) je sprejela nazaj v službo dolgoletnega urednika in zdaj tudi predsednika hrvaškega novinarskega društva (HND) Hrvoja Zovka, ki so mu septembra prekinili delovno razmerje. A so ga potem takoj suspendirali do zaključka sodnega spora, ki ga je Zovko sprožil po izredni odpovedi.