V Vitanju odkrili prva kipa v Aleji pionirjev kozmonavtike

Vitanje, 29. novembra - Ob Centru vesoljskih tehnologij v Vitanju so danes v novo nastajajočii Aleji pionirjev kozmonavtike slovesno odkrili prva doprsna kipa, namenjena ruskemu in slovenskemu pionirju vesoljske znanosti Konstantinu Ciolkovskemu in Hermanu Potočniku-Noordungu. Slovesnost so pripravili v sodelovanju z ruskim veleposlaništvom v Sloveniji.