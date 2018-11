Naprodaj blagovna znamka Beti za programe spodnjega perila, spalnega programa in kopalk

Metlika, 29. novembra - Metliška Beti, ki se je zadnja leta preusmerila v proizvodnjo in prodajo barvane preje, je začela zbiranje nezavezujočih ponudb za nakup blagovne znamke Beti za programe spodnjega perila, spalnega programa in kopalk. Izključni lastnik znamke družba Beti nezavezujoče ponudbe pričakuje do 15. januarja prihodnje leto, so danes sporočili iz Beti.