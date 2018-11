Ljubljanska borza nagradila najboljše družbe in člane

Ljubljana, 29. novembra - Ljubljanska borza je danes tretje leto zapored podelila nagrade najboljšim borznim družbam in članom. S tem je izrekla priznanje družbam, ki so izkazale najboljše rezultate v več različnih kategorijah v okviru opazovanega obdobja enega leta. Prejemniki so Krka, Cinkarna Celje, Delavska hranilnica in Alta Invest.