IO Mok tudi v senci težav s šejkom Al-Sabahom, boksom in vročino v Tokiu

Tokio, 29. novembra - V petek in soboto, 600 dni pred olimpijskimi igrami, se bo v Tokiu sestal izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (IO Mok). Predsednik Moka Thomas Bach ne more prehvaliti japonskih organizatorjev, a Mok se bo na zasedanju srečal tudi z odprtimi vprašanji in težavami v olimpijski družini.