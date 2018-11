Pahor s predstavniki neparlamentarnih strank o spremembi volilne zakonodaje

Ljubljana, 29. novembra - Predstavniki neparlamentarnih strank, ki delujejo v Odboru za demokracijo enakih možnosti, so predsednika republike Boruta Pahorja danes na pogovoru pozvali, da se osebno zavzame za uveljavitev več let stare odločbe ustavnega sodišča, ki DZ nalaga spremembe volilne zakonodaje v smeri večje vloge volivca pri izbiri poslanca, so sporočili iz urada.