Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 29. novembra - Vlada je med drugim sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, s katerim rešuje varnostni, sanitetni in okoljski izziv nakopičene odpadne embalaže. Za novo v.d. direktorice Umarja je vlada imenovala Majo Bednaš, na seji pa so obravnavali tudi več gradiv glede DUTB.