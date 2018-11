Pokalni finale za odbojkarje v Kanalu

Kanal, 29. novembra - Zaključni turnir slovenskega odbojkarskega pokala bo med 21. in 23. decembrom potekal v Kanalu, so danes sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Za pokalno lovoriko se bodo merile po štiri najboljše moške in ženske ekipe v tekmovanju. Pokalni finale bosta skupaj pripravila odbojkarska kluba Salonit Anhovo-Kanal in Gorica.