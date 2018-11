Evropski parlament podprl predlog sprememb schengenskih pravil

Bruselj, 29. novembra - Evropski parlament je danes podprl spremembe schengenskih pravil, v skladu s katerim bi bil nadzor na notranjih schengenskih mejah po novem omejen na največ leto dni namesto dveh let. Evropska ljudska stranka (EPP) je socialiste in demokrate (S&D), ki so podali predlog, obtožila, da je to del kampanje pred evropskimi volitvami.