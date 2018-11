Vlada Holdingu Kobilarna Lipica omogočila obnovo objektov

Ljubljana, 29. novembra - Vlada je z družbo Holding Kobilarna Lipica sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in s tem holdingu omogočila, da nastopa v vlogi investitorja. Holding bo lahko tako začel s postopki pridobivanja potrebnih dovoljenj za posege na objektih na območju Kobilarne Lipica, ki so nujno potrebni obnove, so po seji sporočili iz vlade.