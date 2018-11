Vlada imenovala Majo Bednaš za v. d. direktorice Umarja

Ljubljana, 29. novembra - Vlada je na današnji seji za vršilko dolžnosti direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) imenovala Majo Bednaš. Njen mandat bo trajal do imenovanja novega direktorja oziroma najdlje do 5. junija prihodnje leto, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.