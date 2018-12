Na Hrvaškem v letu 2019 znova nadomestilo za embalažo za mlečne izdelke

Zagreb, 2. decembra - V hrvaškem skladu za varstvo okolja in energetsko učinkovitost so potrdili, da bodo naslednje leto znova uvedli 50 lip (6,75 centa) nadomestila za plastično embalažo za mleko in mlečne izdelke. Kot so dodali, razmišljajo, da bi v skladu s priporočili EU nadomestilo uvedli tudi za plastenke, pločevinke in steklenice s prostornino dveh decilitrov.